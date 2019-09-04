Парад моды на Кировке-2019 в Челябинске: когда ждать шоу
Модницы и модники с нетерпением ждут парад моды на Кировке 2019 в Челябинске. Бутики города представляют актуальные коллекции одежды и обуви в формате красочного шоу. Парад моды на Кировке 2019 в Челябинске — это специально смонтированный 50-метровый подиум, оснащенный световым оборудованием. Парад моды на Кировке 2019 в Челябинске — это 70 моделей и выступление группы MY DECEMBER.
Парад моды 2019 на Кировке в Челябинске проводит администрация города, Управление по делам молодежи города и имидж-клуб «Светлана».
Чтобы увидеть парад моды на Кировке 2019 в Челябинске. Нужно прийти на главную пешеходную улицу города в пятницу, 6 сентября, в 18.30.
Для тех, кто в этот вечер не сможет прийти на главную улицу города, будет организована трансляция в прямом эфире на телеканале ОТВ.
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