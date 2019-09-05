Ревизоры проверят, как тратились деньги при строительстве конгресс-холла в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-05T07:11:15+03:00

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Контрольно-счетная палата Челябинской области и региональная прокуратура проверят, насколько законно и эффективно использовали бюджетные средства при строительстве конгресс-холла в Челябинске.

— Планируется дать оценку эффективности и целевого использования бюджетных инвестиций, предоставленных хозяйственному партнерству «Конгресс-холл» при строительстве общественно-делового центра на берегах реки Миасс, — сообщает Контрольно-счетная палата области. — Заключение по результатам проверки будет направлено в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Напомним, конгресс-холл, который должен был соединить два берега реки Миасс в центре города, строился за счет бюджета Челябинской области. В проект вложили более 2 млрд рублей. Сейчас строительство приостановлено, власти ищут частного инвестора, так как для бюджета области завершение стройки (а ее общая стоимость около 18 млн рублей) слишком расточительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU