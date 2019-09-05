Шестилетняя девочка пострадала в аварии в центре Челябинска
Шестилетняя девочка стала одной из жертв ДТП, которое произошла 4 сентября на улице Елькина в центре Челябинска.
— Напротив дома № 61 водитель «Лады Гранта» надумал свернуть налево. Однако мужчина не уступил дорогу идущему навстречу «Форд-Мондео». В результате машины столкнулись, а два пассажира «Лады» получили травмы, — рассказывают в ГИБДД Челябинска.
Среди пострадавших, как уже говорилось, девочка шести лет. К счастью, серьезных травм она не получила — спасло детской кресло, к которому был пристегнут ребенок.
Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными на дорогах и сбрасывать скорость у школ, на зебрах и во дворах.
— Чем выше скорость движения, тем тяжелее последствия, — напоминают в ГИБДД. — В силу возраста юные пешеходы плохо ориентируется в дорожной обстановке и могут допустить ошибку.
А родителей просят напоминать чадам правила поведения на дороге. Также детям советуют приклеить на одежду световозращающие элементы — они помогут водителю вовремя заметить ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU