Челябинский силач Михаил Кокляев намерен сразиться с бойцом ММА Александром Емельяненко

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-05T11:05:13+03:00

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«Саня, я иду!». Такие слова победитель международных турниров по силовому экстриму Михаил Кокляев адресовал брату чемпиона мира Федору Емельяненко бойцу ММА Александру Емельяненко, известному своими скандальными выходками и судимостями. А перед этим Кокляев подписал контракт на проведение боя с Емельяненко-младшим, и выложил видео в свой Инстаграм. Для пущей убедительности Кокляев еще и сломал шариковую ручку, намекая, судя по всему, на то, что готов «сломать» и своего соперника.

Пока о месте и сроках проведения этого поединка не сообщается. Известно лишь, что он пройдет по правилам профессионального бокса. Правда, спецы говорят, что любой здравомыслящий организатор боя не допустит бойцов на ринг, поскольку велика разница в весовых категориях: 103 — у Емельяненко и 160 — у Кокляева. Но для экстрим-шоу можно сделать и исключение.

Напомним, все началось с «ругачки» в сети, которая произошла между атлетами после задержания полицией Емельяненко. Он тогда управлял автомобиль в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU