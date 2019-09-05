Таможенники задержали крупную партию детской обуви с Микки Маусом в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-05T12:43:07+03:00

Эти ботинки с мультяшками пытались перевезти через границу. Фото: пресс-служба Челябинской таможни

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Челябинские таможенники пресекли ввоз в Россию детской контрафактной обуви с Микки Маусом. Ее везли из Кыргызстана в Новосибирск на продажу. Грузовик, ехавший через контрольно-пропускной пункт «Троицк», остановили на трассе А-310. В нем сотрудники таможни обнаружили 2400 пар ботинок — подделок бренда Mickey Mouse.

— По предварительной оценке, ущерб правообладателю торговой марки составил более 3 млн рублей. Сейчас товар изъят и передан полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела статье « Незаконное использование средств индивидуализации товаров», — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

Обувь везли из Кыргызстана в Новосибирск на продажу. Фото: пресс-служба Челябинской таможни

С начала года это уже 14 партия контрафакта, задержанного мобильными группами. Челябинские таможенники выявили более 70 тысяч подделок. Ущерб составил больше 273 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU