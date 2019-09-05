Стало известно расписание программы Гран-при по фигурному катанию в Челябинске
Юные спортсмены (от 13 лет и старше) разыграют поборются за медали в одиночном катании (юниоры и юниорки), а также в парном катании и танцах на льду. Организаторы турнира сообщают, что Россия, как страна-организатор, имеет право заявить максимально возможную квоту спортсменов — 20 (3 юниорки, 3 юниора, 4 пары, 3 танцевальных дуэта). Специалисты отмечают, что наибольшие шансы завоевать медали у наших соотечественников в женском одиночном катании. Основные конкуренты России — представители США, Канады, Японии, Южной Кореи, Китая, Франции и Италии.
Цена билетов — от 360 до 720 рублей, абонемент на день — от 990 до 4675 рублей.
Расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Челябинске (12-14 сентября 2019 года):
12 сентября
13.15 — 15.45 Танцы на льду, короткий танец
16.15 — 17.45 Пары, короткая программа
18.15 — 18.45 Открытие турнира
19.00 — 22.35 Юноши, короткая программа
13 сентября
10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа
14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа
17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа
14 сентября
10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа
14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа
ИСТОЧНИК KP.RU