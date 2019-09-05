Стало известно расписание программы Гран-при по фигурному катанию в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-05T13:34:55+03:00

109 фигуристов из 34 стран мира разыграют четыре комплекта наград с 12 по 14 сентября

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Юные спортсмены (от 13 лет и старше) разыграют поборются за медали в одиночном катании (юниоры и юниорки), а также в парном катании и танцах на льду. Организаторы турнира сообщают, что Россия, как страна-организатор, имеет право заявить максимально возможную квоту спортсменов — 20 (3 юниорки, 3 юниора, 4 пары, 3 танцевальных дуэта). Специалисты отмечают, что наибольшие шансы завоевать медали у наших соотечественников в женском одиночном катании. Основные конкуренты России — представители США, Канады, Японии, Южной Кореи, Китая, Франции и Италии.

Цена билетов — от 360 до 720 рублей, абонемент на день — от 990 до 4675 рублей.

Расписание этапа Гран-при по фигурному катанию в Челябинске (12-14 сентября 2019 года):

12 сентября

13.15 — 15.45 Танцы на льду, короткий танец

16.15 — 17.45 Пары, короткая программа

18.15 — 18.45 Открытие турнира

19.00 — 22.35 Юноши, короткая программа

13 сентября

10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа

14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа

17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа

14 сентября

10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа

14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа

ИСТОЧНИК KP.RU