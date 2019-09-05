2019-09-05T14:31:39+03:00
Общество

Начали сбор средств младенцу, которого челябинка неожиданно родила в Турции

Семья задолжала клинике 600 тысяч рублей
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Один день в клинике обходится семье Михайловых в 30 тысяч рублей.Один день в клинике обходится семье Михайловых в 30 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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КП-Челябинск следит за судьбой маленького челябинца, рожденного в Турции. Отец ребенка Дмитрий Михайлов обратился за помощью к омбудсмену Маргарите Павловой и благотворительному фонду «Родная».

18 августа во время отдыха в Турции супруга Наталья на 6,5 месяце родила ребенка. Сейчас малыш находится в государственной клинике под наблюдением врачей. От 4 до 6 недель понадобится до полной выписки. Каждый день обходится в 30 тысяч рублей. Эта сумма неподъемная для семьи. На данный момент сумма долга составляет 600 тысяч рублей.

На приеме уполномоченного супруг рассказал, что перед поездкой посетили врача, сдали анализы, никаких противопоказаний не было. 17 августа у Натальи начали отходить воды, супруги обратились за помощью в клинику Турции, женщине экстренно сделали кесарево сечение.

Недоношенному малышу потребовалась помощь реаниматологов и постоянное наблюдение. В первые дни ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент чувствует себя лучше.

— Мне бы хотелось, чтобы с российской стороны поговорили об уменьшении счетов и это реально, мне сами врачи говорят. В консульство я обратился. Также я обратился в Министерство здравоохранения с просьбой организовать спецборт, но мне отказали, так как он дорогой. В Министерстве сказали, что могут вывезти только регулярным рейсом. Они запросили справку о выписке, сказали, что пока ребенок не транспортабельный. Это уже не первая подобная ситуация, когда туристы рожают в Турции, и были прецеденты, когда ребенка вывозили в течение 10 дней, — рассказал уполномоченному отец.

Областной минздрав получил ответ из турецкой клиники, где на данный момент находится ребенок. По словам специалистов, его транспортировка сейчас невозможна. Ребенок родился очень маленьким — чуть больше килограмма. Сейчас нужно, чтобы он набрал вес. Для этого требуется время — может быть, месяц или дольше, — сказали в управлении организации медпомощи детям и матерям областного минздрава.

За помощью власти региона обратились к благотворительному фонду «Родная» для организации сбора средств. Фонд готов выступить оператором. Уполномоченный направила письма на имя главы региона, областным парламентариям, в Союз промышленников и предпринимателей.

— Какую-то сумму сможем собрать, я думаю, семье все равно будет легче оплатить тот счет, который им выставит клиника. Также мы хотим по линии минздрава еще провести переговоры с турецкой стороной. Все указывает на то, что можно договориться об уменьшении счета за оказанные услуги. Если это возможно, то мы такие переговоры проведем. Ситуация, еще раз говорю, неординарная, можно много рассуждать, кто виноват, но уж раз так случилось — нужно помогать, — сказала Маргарита Павлова.

Счета по содержанию ребенка в клинике ежедневно растут. Отец ребенка столкнулся с непосильными для семьи суммами, ему требуется любая финансовая поддержка. Помочь можно через Благотворительный фонд «Родная».

Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

Реквизиты для перечислений:

Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»

ЧРБФ «Родная»

ИНН 7447185058

КПП 744701001

ОГРН 1117400000167

Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779

БИК 047501779

Юридический адрес: Кирова

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых

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ИСТОЧНИК KP.RU

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