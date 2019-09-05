2019-09-05T15:03:03+03:00
Общество

Челябинец заподозрил водителя «скорой» в сливе информации ритуальщику

Он утверждает, что снял на видео, как шофер получает деньги от агента
Валентина ВАГАНОВА
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В горздраве считают подозрения о сотрудничестве бригады скорой и ритуальных агентов ложными.В горздраве считают подозрения о сотрудничестве бригады скорой и ритуальных агентов ложными.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Владимир Игнатов недавно похоронил пожилую родственницу. По его словам, после звонка в скорую помощь, в дверь квартиры постучался ритуальный агент. Хотя никуда, кроме как 03, семья не звонила. Челябинец подозревает, что информацию об умершей похоронщику «слила» бригада скорой помощи. Хотя по закону не имела право делать этого.

Владимиру случайно удалось снять на видео разговор агента и водителя «скорой». Пока медики осматривали тело, он с сыном вышел во двор.

— Сижу у подъезда с ребенком, и вижу, как агент прямо к «скорой» подходит. Пообщались, потом он отвалил водителю «котлету» и поехал, — говорит челябинец.

На записи водитель «скорой» общается с каким-то мужчиной, перебирает бумаги. А после его собеседник садится в иномарку и уезжает.

— Саму передачу денег не видно. Видно, как врач их уже держит в руках, уголок купюр можно разглядеть на записи. Он там какие-то бумаги вертел в руках, и в этот же момент купюры появляются. Телефон на «торпеде» стоял, а моя голова выше на полметра, поэтому мне хорошо видно было все.

В Управлении здравоохранения администрации Челябинска провели служебное расследование.

— Водитель объяснил, что дожидаясь бригаду медиков, он встретил школьного друга, с которым не виделся много лет. В разговоре с ним узнал, что он работает в ритуальном бюро. Информации по поводу работы в Медтрансе водитель не сообщал. Водителям вообще не сообщают подробности вызова, только адрес. Факта передачи денежных средств водителю не было.

Сотрудник ритуального агентства общается с врачом скорой помощи.KP.RU - Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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