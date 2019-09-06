2019-09-06T07:40:19+03:00
Общество

В Челябинске открылась выставка уникальных снимков площади Революции

Некоторые фото ни разу не публиковались
Ольга АНТОНОВА
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Площадь Революции в Челябинске - место притяжения горожан. Фото: группа "Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)" vk.comПлощадь Революции в Челябинске - место притяжения горожан. Фото: группа "Парк Гагарина (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)" vk.com
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На главной аллее ЦПКиО им. Гагарина установлены 12 стендов с черно-белыми фотографиями. Ко Дню рождения города Государственный архив Челябинской области отобрал уникальные снимки площади Революции.

Главная площадь — это архитектурный комплекс, и его облик начал складываться еще до революции 1917 года, пережил несколько генеральных планов развития города и окончательно утвердился в конце 1990-х годов.

Парады Победы, новогодние городки, огромная торговая ярмарка, скейт-парк — что только не принимала площадь.

— Открывает выставку снимок начала 1920-х годов с триумфальной аркой, установленной на площади в честь победы большевиков. По экспозиции можно проследить, как шла застройка площади знаковыми зданиями, какой вид она имела в каждые из советских десятилетий. К примеру, на выставке есть фотография середины 1950-х годов, где можно увидеть стелу с надписью «Слава КПСС». Эта стела когда-то была на месте памятника Ленину. Даже старожилы города вряд ли вспомнят такой вид площади, — говорят в Государственном архиве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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