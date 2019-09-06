В аэропорту Челябинска замечены вертолеты военной авиации Китая

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-06T09:23:10+03:00

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Четыре Ми-171 и четыре ударных Z-10 в четверг, 5 сентября сели в гражданском аэропорту имени Курчатова. Машины принадлежат Народно-освободительной армии Китая.

— В Челябинске им потребовалась дозаправка. Кроме этого экипаж и личный состав пройдут таможенные процедуры, после чего вертолеты продолжат свой полет на аэродром Оренбурга для участия в маневрах «Центр-2019», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что в этих учениях примут участие 128 тысяч военных, а также свыше 20 тысяч единиц техники и вооружения. Также в рамках мероприятия будут задействованы порядка 600 летательных аппаратов и 15 судов.

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ИСТОЧНИК KP.RU