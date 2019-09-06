Диджей-колясочник из Челябинска просит горожан о помощи

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-06T16:41:44+03:00

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29-летний Иван Вершок с детства прикован к инвалидному креслу. У него ДЦП. Но молодой челябинец считает, что его диагноз — не приговор. И старается жить активной жизнью. Иван реализовал свою мечту — стать диджеем. В 25 лет устроился в один из ночных клубов города. Правда, скоро этот клуб закрывается.

— В других клубах нет доступной среды. Очень хочу продолжать работать. Недавно появилась возможность кардинально изменить жизнь и перестать просить помощи. Коляска-трансформер Caterwil GTS3 Export — это то, что сделает меня самостоятельным. С ней практически нет непреодолимых преград при передвижении по городу, преодолении лестниц и бордюров, — написал Иван в соцсетях.

Диджею нужна коляска, на которой он сможет спокойно передвигаться по городу без посторонней помощи. Стоит она 554 500 рублей. Такую сумму Ивану не осилить. Поэтому он попросил помощи горожан. Об этом сообщает издание «Челябинск Сегодня».

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ИСТОЧНИК KP.RU