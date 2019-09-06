Главный по выборам в Челябинской области побывал в СИЗО
В преддверии выборов председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас совместно с Уполномоченным по правам человека в регионе Маргаритой Павловой посетили следственный изолятор №1 в Челябинске. Здесь находится избирательный участок №590. 8 сентября на нем смогут проголосовать граждане, которые находятся в СИЗО в статусе следственно-арестованных.
— Сегодня в пенитенциарном учреждении находятся свыше 400 человек, обладающих избирательным правом, — рассказал заместитель начальника СИЗО-1 подполковник внутренней службы Антон Колпаков.
Члены комиссии осмотрели помещения, где непосредственно будут проходить выборы: проверили оборудование, кабинки для голосования, ознакомились с расположенными на стендах информационными материалами.
По результатам проверки у члена Избиркома и омбудсмена не возникло вопросов по готовности участковой комиссии к проведению выборов.
— Также гости совершили обход корпусов режимного учреждения. Они побывали в камерах, где содержатся следственно-арестованные несовершеннолетние и женщины с маленькими детьми. Маргарита Павлова отметила, что ГУФСИН особое внимание уделяет данной категории граждан. В камерах для несовершеннолетних сделан качественный ремонт, что значительно улучшило условия их содержания. У женщин с детьми также есть все необходимое, включая игрушки, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU