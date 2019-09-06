В Челябинске к выборам придумали и собрали робота

СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-06T17:55:32+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, в Единый день голосования, на избирательных участках будут работать не только люди — члены комиссий, наблюдатели, полицейские, но и робот. Умную машину с «электронными мозгами» специально к выборам губернатора придумали и собрали воспитанники челябинского детского технопарка «Кванториум». У робота есть имя — Айро.

— Это важное событие, и в игру могут вступить такие человеческие факторы как волнение, забывчивость и ответственность. Хорошо, что в эру информационных технологий, эпоху мехатроники и робототехники справиться со всем и напомнить о важном поможет робот-экскурсовод, — сказал Виталий Шаламов, куратор проекта и педагог Кванториума.

Как рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации Челябинска, машина умеет рассказать сведения о кандидатах в губернаторы Челябинской области, показать программу развития региона от каждого из них, пожелать успехов в их выборе. В будущем, как уже прикидывают разработчики, Айро может быть экскурсоводов, его научат перемещаться в пространстве.

В день выбором Айро будет работать на избирательном участке № 711 по адресу ул. Черкасская, 1А.

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ИСТОЧНИК KP.RU