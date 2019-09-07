2019-09-07T17:03:11+03:00
Общество

В Челябинске Алексей Текслер проверил новый сквер

Глава региона вспомнил, как весной здесь прыгал через грязные лужи
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В обновленном сквере на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Красного Урала Алексей Текслер побывал с женой и сыном. Фото: cheladmin.ruВ обновленном сквере на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Красного Урала Алексей Текслер побывал с женой и сыном. Фото: cheladmin.ru
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В субботу, 7 сентября, Алексей Текслер побывал в новом сквере на Северо-Западе. Общественное пространство обновлено на перекрестке Комсомольского проспекта и ул. Красного Урала. Весной Текслер уже здесь был: пришлось идти по лужам и грязи.

Теперь все по-другому. Вымощены дорожки, под деревьями установили удобные скамьи. В центре под посадки сортовых растений готова огромная клумба: уже этой осенью появятся первые саженцы. Замечательно, что не вырублено ни одно дерево. А год назад, летом 2018го, народ всем миром отстоял сквер от угрозы застройки.

В сквере есть несколько площадок — для малышей, детей постарше и для взрослых — спортом заниматься. Местные потихоньку обживают обновленный уголок, прогуливаясь с детьми. А власти района уверяют, что здесь не появится ни одного ларька.

— Помню, на этом месте я прыгал через лужи, вид сквера был неудовлетворительный. Но теперь мы видим большую разницу. Я рад, что в Челябинске идут работы по благоустройству, по улучшению ситуации. И этот сквер — тому наглядный пример. Работы здесь еще продолжатся, все зеленые насаждения мы сохранили, но зелени будет еще больше, появится в сквере и хорошее освещение. С таким подходом, я думаю, и в Челябинске, и в других городах региона станет намного чище, благоустроеннее и комфортнее, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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