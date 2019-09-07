В Челябинске на День города Нагиев сделал горожанам сомнительный комплимент

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-07T18:17:23+03:00

Нагиев: "Я бы не отказался от квартирки в Челябинске". Текслер: "Приезжай, Дим, в Челябинск не только работать, но и жить". Фото: cheltoday.ru

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Главный концерт именинного Челябинска проходит на площади Революции. Здесь выступают московское звезды — Владимир Пресняков, Наталья Подольская, группа А-Студио. А еще подводят итоги конкурса «Голоса и танцы». В жюри — известная блогерка Наталья Краснова и исполняющий обязанности заместителя губернатора Вадим Евдокимов.

Как передают корреспонденты «Комсомолки», работающие на площади, Краснова села на место Евдокимова. Долго препирались. Краснова спросила у челябинцев, уступить ли место дяденьке. Челябинцы орали: «Нет!».

Время от времени на сцену выходит глава региона Алексей Текслер. Он вместе с горожанами в этот день отмечает день рождения Челябинска. Солистке А-Студио Кэти Топурия Алексей Текслер преподнес букет цветов.

На площади несметное количество народу. Вход — только через рамки металлоискателей. Сутолока страшная. Люди в переходе ждут по полчаса выход на площадь.

Ведет концерт шоу-звезда Дмитрий Нагиев. В первых секундах своего вступительного спича он сделал Челябинску сомнительный комплимент, «нажав» на все наши «любимые мозоли»:

— Для меня Челябинск — это, в первую очередь, люди. Люди, а не «свежий» воздух и «прекрасно пахнущая» вода из-под крана. Челябинск — это люди, которые умеют улыбаться, зачастую умеют выживать. Спасибо вам за это!

Как-то нерадостно, да?

А потом Нагиева поддел Алексей Текслер, который опять вышел на сцену. Нагиев прочувствованно сказал, что не отказался бы от «квартирки в Челябинске». Реакция Текслера последовала незамедлительно:

— Дима, приезжай в Челябинск не только работать, но и жить!

На это столичный шоумен не нашелся, что ответить и рассмеялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU