В Челябинске центр перекрыт из-за салюта
Праздничный фейерверк на День города в Челябинске 2019 начнется в 22.00.
Уже сейчас центральные улицы города перекрывают для движения транспорта. Закрытыми для автолюбителей будут:
— Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы;
— улица Труда от улицы Свободы до улицы Энгельса;
— улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
— улица Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Труда/ Свободы.
Возобновится движение в 22.30.
На остановках нагулявшихся челябинцев будет ждать общественный транспорт — муниципальный и частный.
После праздничного фейерверка транспорт будет сосредоточен:
по Свердловскому проспекту от Алого поля до улицы Калинина.
В сторону ЧМЗ и с/з будут работать:
Троллейбусные маршруты:
№ 7, 12 до АМЗ:
№ 7 до ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого,
№ 12 до Молдавской по Комсомольскому проспекту;
Автобусные маршруты:
№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября,
№ 56 в сторону Чичерина по Комсомольскому проспекту,
№ 56 в сторону Железнодорожного вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, ул.Свободы.
Железнодорожный вокзал:
Автобус маршрута № 64 Железнодорожный вокзал — Автобусный парк (по Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля, Благих);
Трамваи:
№ 3 Завод им. Колющенко — ЧМК;
№ 5 Завод им. Колющенко — ЧЭМК» (по Карала Маркса, Горького);
№ 7 Завод им. Колющенко — ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской);
№ 8 Завод им. Колющенко — Чистопольская (по Карала Маркса);
№ 16 Завод им. Колющенко — Чичерина».
На остановке «Театр оперы и балета» будут ожидать трамваи:
№ 16 Театр оперы и балета — Завод им. Колющенко;
№ 22 Театр оперы и балета — Карла Маркса — Чистопольская.
На остановке улица Калинина (ул. Кирова) — трамваи:
№ 14 Калинина — ЧМК — Копровый;
№ 15 Калинина — пр. Победы — Горького — ЧТЗ;
№ 16 Калинина — пр. Победы — Чичерина;
№ 22 Калинина — Карла Маркса — Чистопольская.
На остановке улица Калинина (Свердловский пр.):
Троллейбусы:
№ 7 до АМЗ;
№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);
№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).
Автобусы:
№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;
№ 56 (маршрутное таки) до Чичерина по Комсомольскому проспекту.
Теплотехнический институт:
Трамваи:
№ 3 Теплотехнический институт — ЧМК,
№ 15 Теплотехнический институт Чичерина,
№ 15 Теплотехнический институт — ЧТЗ,
№ 15 Теплотехнический институт — пр. Победы — Горького — ЧТЗ;
Автобусы:
№ 39 Теплотехнический институт — Хохрякова — ЧТЗ,
№ 39 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — Чичерина,
№ 86 Теплотехнический институт — Комарова — Мехколонна,
№ 91 Теплотехнический институт — Горького — Ленинский район (ТК
Молния),
№ 91 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — С. Юлаева.
В районе дворца спорта «Юность» будут ходить:
Трамваи:
№ 17 до Медгородка,
№ 17 до Чичерина,
№ 20 до ЧМК;
Троллейбусы:
№ 7 до АМЗ,
№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого),
№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту);
Автобусы:
маршрутное такси № 56 до ж/д вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, Свободы.
На остановке «Алое поле» будут находиться троллейбусы:
№ 7 Алое поле — АМЗ;
№ 7 Алое поле — ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого;
№ 8 Алое поле — ЧКПЗ по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей;
№ 8, 19 до ПкиО;
№ 12 Алое поле — Молдавская по Комсомольскому проспекту;
№ 14 Алое поле — ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;
№ 17 Алое поле — Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;
№ 19 Алое поле — Первоозерный по Героев Танкограда, Бажова;
№ 26 Алое поле — Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина;
Автобус № 15 Алое поле — ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;
№ 16 Алое поле — ЧМК через ЮУрГУ, ЧелГУ, Шагол, Пети Калмыкова, 60-летия Октября.
На перекрестке улиц Труда и Энгельса будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:
№ 14 до ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого;
№ 17 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;
№ 26 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Чичерина.
На остановке Площадь Революции будут находиться троллейбусы:
№ 8, 19 до ПкиО;
№ 14 Площадь Революции — ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;
№ 17 Площадь Революции — Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;
№ 26 Площадь Революции — Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина
На остановке улица Краснознаменная по Братьев Кашириных:
Автобусы:
№ 39 ост. ул. Краснознаменная — Бр. Кашириных — Чичерина
№ 86 ост. ул. Краснознаменная — Бр. Кашириных — Ак. Королева
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