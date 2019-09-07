В Челябинске центр перекрыт из-за салюта

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-07T18:49:53+03:00

Мы напоминаем, где после фейерверка горожан будет ждать общественный транспорт

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Праздничный фейерверк на День города в Челябинске 2019 начнется в 22.00.

Уже сейчас центральные улицы города перекрывают для движения транспорта. Закрытыми для автолюбителей будут:

— Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы;

— улица Труда от улицы Свободы до улицы Энгельса;

— улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

— улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

— улица Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Труда/ Свободы.

Возобновится движение в 22.30.

На остановках нагулявшихся челябинцев будет ждать общественный транспорт — муниципальный и частный.

После праздничного фейерверка транспорт будет сосредоточен:

по Свердловскому проспекту от Алого поля до улицы Калинина.

В сторону ЧМЗ и с/з будут работать:

Троллейбусные маршруты:

№ 7, 12 до АМЗ:

№ 7 до ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого,

№ 12 до Молдавской по Комсомольскому проспекту;

Автобусные маршруты:

№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября,

№ 56 в сторону Чичерина по Комсомольскому проспекту,

№ 56 в сторону Железнодорожного вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, ул.Свободы.

Железнодорожный вокзал:

Автобус маршрута № 64 Железнодорожный вокзал — Автобусный парк (по Братьев Кашириных, Чичерина, Бейвеля, Благих);

Трамваи:

№ 3 Завод им. Колющенко — ЧМК;

№ 5 Завод им. Колющенко — ЧЭМК» (по Карала Маркса, Горького);

№ 7 Завод им. Колющенко — ЧГРЭС (по Карала Маркса, Российской);

№ 8 Завод им. Колющенко — Чистопольская (по Карала Маркса);

№ 16 Завод им. Колющенко — Чичерина».

На остановке «Театр оперы и балета» будут ожидать трамваи:

№ 16 Театр оперы и балета — Завод им. Колющенко;

№ 22 Театр оперы и балета — Карла Маркса — Чистопольская.

На остановке улица Калинина (ул. Кирова) — трамваи:

№ 14 Калинина — ЧМК — Копровый;

№ 15 Калинина — пр. Победы — Горького — ЧТЗ;

№ 16 Калинина — пр. Победы — Чичерина;

№ 22 Калинина — Карла Маркса — Чистопольская.

На остановке улица Калинина (Свердловский пр.):

Троллейбусы:

№ 7 до АМЗ;

№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого);

№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту).

Автобусы:

№ 15 до ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;

№ 56 (маршрутное таки) до Чичерина по Комсомольскому проспекту.

Теплотехнический институт:

Трамваи:

№ 3 Теплотехнический институт — ЧМК,

№ 15 Теплотехнический институт Чичерина,

№ 15 Теплотехнический институт — ЧТЗ,

№ 15 Теплотехнический институт — пр. Победы — Горького — ЧТЗ;

Автобусы:

№ 39 Теплотехнический институт — Хохрякова — ЧТЗ,

№ 39 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — Чичерина,

№ 86 Теплотехнический институт — Комарова — Мехколонна,

№ 91 Теплотехнический институт — Горького — Ленинский район (ТК

Молния),

№ 91 Теплотехнический институт — Комсомольский проспект — С. Юлаева.

В районе дворца спорта «Юность» будут ходить:

Трамваи:

№ 17 до Медгородка,

№ 17 до Чичерина,

№ 20 до ЧМК;

Троллейбусы:

№ 7 до АМЗ,

№ 7 до ЧМК (по Румянцева, Богдана Хмельницкого),

№ 12 до Молдавской (по Комсомольскому проспекту);

Автобусы:

маршрутное такси № 56 до ж/д вокзала по Свердловскому проспекту, проспекту Ленина, Свободы.

На остановке «Алое поле» будут находиться троллейбусы:

№ 7 Алое поле — АМЗ;

№ 7 Алое поле — ЧМК по Румянцева, Богдана Хмельницкого;

№ 8 Алое поле — ЧКПЗ по улице Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей;

№ 8, 19 до ПкиО;

№ 12 Алое поле — Молдавская по Комсомольскому проспекту;

№ 14 Алое поле — ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;

№ 17 Алое поле — Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;

№ 19 Алое поле — Первоозерный по Героев Танкограда, Бажова;

№ 26 Алое поле — Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина;

Автобус № 15 Алое поле — ЧМК по Румянцева, 60-летия Октября;

№ 16 Алое поле — ЧМК через ЮУрГУ, ЧелГУ, Шагол, Пети Калмыкова, 60-летия Октября.

На перекрестке улиц Труда и Энгельса будут ожидать троллейбусы трех маршрутов:

№ 14 до ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту, Румянцева, Богдана Хмельницкого;

№ 17 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;

№ 26 до улицы Молдавской по Братьев Кашириных, Чичерина.

На остановке Площадь Революции будут находиться троллейбусы:

№ 8, 19 до ПкиО;

№ 14 Площадь Революции — ЧМК по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольскому проспекту;

№ 17 Площадь Революции — Молдавская по Братьев Кашириных, Молодогвардейцев;

№ 26 Площадь Революции — Молдавская по Братьев Кашириных, Чичерина

На остановке улица Краснознаменная по Братьев Кашириных:

Автобусы:

№ 39 ост. ул. Краснознаменная — Бр. Кашириных — Чичерина

№ 86 ост. ул. Краснознаменная — Бр. Кашириных — Ак. Королева

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