Итоги выборов губернатора Челябинской области 2019: известно имя победителя
Утром 9 сентября были озвучены итоги выборов губернатора Челябинской области в 2019 году. Алексей Текслер с большим отрывом побеждает на выборах губернатора Челябинской области. Он набрал 69,33% голосов. К этому часу обработано 99,83% бюллетеней. Уже ничто не повлияет на эту победу. Инаугурация губернатора Челябинской области состоится в конце сентября.
Второе место на выборах занял Константин Нациевский — 12,01%. Третье — Виталий Пашин — 8,83%. Сергей Смышляев набрал 3,26% голосов, а Алексей Севастьянов — 3,22%.
— Никаких вбросов и подтасовок не было. Информация ни разу не подтвердилась. Сигналы да, были. Но ни полиция, ни наблюдатели не выявили грубых нарушений, — сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.
Напомним, выборы губернатора Челябинской области состоялись 8 сентября. Свои голоса отдали более 1,1 млн южноуральцев.
Выборы губернатора Челябинской области 2019 - подводим итоги
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ИСТОЧНИК KP.RU