Экипаж ДПС спас девушку, которой стало плохо на трассе в Челябинской области
Девушка ехала из Челябинска домой в Трехгорный, в районе Златоуста ей стало плохо. Она потеряла сознание и плохо дышала. Водитель обратился за помощью к мимо проезжающему экипажу ДПС.
«Благодаря действиям сотрудников ГИБДД, автомобиль, в котором находилась девушка, быстро сопроводили с трассы до больницы города Златоуста», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас руководство областной Госавтоинспекции рассматривает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников — старшего лейтенанта полиции Дмитрия Тетюева и лейтенанта полиции Владимира Мельникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU