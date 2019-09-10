2019-09-10T09:04:32+03:00
Происшествия

В Челябинской области молодой водитель совершил смертельное ДТП

Авария произошла поздно вечером
Ирина Фадюшина
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Сейчас устанавливаются обстоятельство аварии. Фото: УГИБДД по Челябинской областиСейчас устанавливаются обстоятельство аварии. Фото: УГИБДД по Челябинской области
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ДТП произошло накануне, около 20:40 на дороге Нижняя Санарка-Чкалово-Берлинский. 21-летний водитель Peugeot 206 сбил 41-летнего пешехода.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали в ГИБДД.

Оба участника аварии — жители Троицкого района. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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