В Челябинской области молодой водитель совершил смертельное ДТП
Авария произошла поздно вечером
Сейчас устанавливаются обстоятельство аварии. Фото: УГИБДД по Челябинской области
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ДТП произошло накануне, около 20:40 на дороге Нижняя Санарка-Чкалово-Берлинский. 21-летний водитель Peugeot 206 сбил 41-летнего пешехода.
— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — рассказали в ГИБДД.
Оба участника аварии — жители Троицкого района. По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU