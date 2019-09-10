2019-09-10T12:00:26+03:00
Общество

Полчища мух напали на жителей поселка в Челябинской области

Жители записали видеообращение к министерству экологии
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Мухи напали на жителей поселка Челябинской области. Фото: кадр видеоМухи напали на жителей поселка Челябинской области. Фото: кадр видео
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В Аргаяшском районе Челябинской области жители поселка Камышевка долго и упорно борются с мухами. Насекомые настолько одолели людей, что они записали видеообращение к сотрудникам министерства экологии и Роспотребнадзора, сообщает сайт «Курс дела».

— Уважаемые сотрудники природоохранных структур, министерство экологии, Роспотребнадзор, посмотрите, что у нас получилось. Мы живем в таких условиях. Такое количество мух водится у нас дома, во дворе, в огороде, везде, — разместили сообщение женщины в группе «Подслушано Аргаяшский район». — Мы обращались в министерство экологии и Росприроднадзор, а там все молчат. Никто не хочет нам помочь. За такое количество мух мы должны сказать спасибо фабрике, которая прямо неподалеку от нашей деревни сваливает куриный помет.

Местная жительница разместила видео масштаба проблемы.

С мухами жители Камышевки борются уже давно. Больше всего от насекомых страдают жители новостроек, которые расположены в непосредственной близости к полю. Вот туда предприятие, по словам местных жителей, и отправляет отходы. Люди пытались травить незваных гостей, однако и это не помогло. Теперь сельчане опасаются за свое здоровье, так как полчища насекомых создают антисанитарные условия в их домах.

9 сентября руководство предприятия начало решать проблему. На поле появились сотрудники предприятия. Они приступили к очистке поля от куриного помета.

КСТАТИ

Село Камышевка — не единственное место в Челябинской области с подобной проблемой. Жители микрорайона Славино тоже страдают от двукрылых насекомых. Причиной стала несанкционированная свалка. Местные жители уверяют, что насекомых привлекают отходы от предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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