Четверо сгорели заживо в ДТП под Курганом
Авария произошла в шесть утра по местному времени. На 215 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись автомобиль Mazda и грузовая «Газель».
— После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, в аварии погибли четверо человек: два водителя 1963 и 1985 годов рождения. а также два пассажира легковой автомашины, — сообщает УМВД России по Курганской области.
Фото: УМВД России по Курганской области.
Машины выгорели дотла. Из-за пожара было остановлено движение по трассе: водители просто не могли проехать участок дороги из-за густого черного дыма.
Фото: УМВД России по Курганской области.
Кто виноват и что стало причиной аварии, выясняет ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU