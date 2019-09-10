2019-09-10T15:22:31+03:00
Происшествия

Четверо сгорели заживо в ДТП под Курганом

На трассе столкнулись грузовая «Газель» и легковая Mazda
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: УМВД России по Курганской области.Фото: УМВД России по Курганской области.
Изменить размер текста:

Авария произошла в шесть утра по местному времени. На 215 километре автодороги ЕкатеринбургШадринскКурган столкнулись автомобиль Mazda и грузовая «Газель».

— После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, в аварии погибли четверо человек: два водителя 1963 и 1985 годов рождения. а также два пассажира легковой автомашины, — сообщает УМВД России по Курганской области.

Фото: УМВД России по Курганской области.

Фото: УМВД России по Курганской области.

Машины выгорели дотла. Из-за пожара было остановлено движение по трассе: водители просто не могли проехать участок дороги из-за густого черного дыма.

Фото: УМВД России по Курганской области.

Фото: УМВД России по Курганской области.

Кто виноват и что стало причиной аварии, выясняет ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист отправился в колонию за убийство подруги и родного брата под Челябинском
В челябинском магазине трое молодых людей украли водку и пробили голову охраннику
Ученые назвали индийских браминов потомками жителей Челябинской области
Несколько скорых и пожарных машин примчались на место ДТП в Челябинске
В Челябинске звезда НТВ Татьяна Миткова сняла фильм о ветвраче Карене Даллакяне
В Челябинске ищут продавцов в киоски прессы
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Вода из-под крана в домах Челябинска пахнет плесенью и болотом
«Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» — 1:2
В Челябинске власти обещают отремонтировать все пешеходные переходы
Нарушители с иностранными знаками не уйдут от ответственности
Благоустройство сквера в Челябинске не пощадит старые деревья
Умер старейший депутат Законодательного Собрания Челябинской области Борис Мурашкин
В нацпарке Зюраткуль высокогорный пес вывел из леса заблудившихся туристок
Злоумышленники просили деньги от имени первого вице-губернатора Челябинской области
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Полчища мух напали на жителей поселка в Челябинской области
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выступит на Гран-при по фигурному катанию в Челябинске
В Челябинске низкопольный трамвай выходит на маршрут №3
На фасаде сталинки по проспекту Ленина начали делать фальш-балконы