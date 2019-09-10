Четверо сгорели заживо в ДТП под Курганом

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-10T15:22:31+03:00

На трассе столкнулись грузовая «Газель» и легковая Mazda

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Авария произошла в шесть утра по местному времени. На 215 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись автомобиль Mazda и грузовая «Газель».

— После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, в аварии погибли четверо человек: два водителя 1963 и 1985 годов рождения. а также два пассажира легковой автомашины, — сообщает УМВД России по Курганской области.

Фото: УМВД России по Курганской области.

Машины выгорели дотла. Из-за пожара было остановлено движение по трассе: водители просто не могли проехать участок дороги из-за густого черного дыма.

Фото: УМВД России по Курганской области.

Кто виноват и что стало причиной аварии, выясняет ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU