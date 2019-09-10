2019-09-10T15:45:01+03:00
Общество

В Челябинске звезда НТВ Татьяна Миткова сняла фильм о ветвраче Карене Даллакяне

«Комсомолка» узнала, когда смотреть премьеру
Инна КУМЕЙКО
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Татьяна Миткова, Карен Даллакян, тигренок Гектор. Фото: Архив героя публикации.Татьяна Миткова, Карен Даллакян, тигренок Гектор. Фото: Архив героя публикации.
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Авторский проект Татьяны Митковой — «Крутая история». Герой каждой программы — человек интересной судьбы. Миткова встречается с врачами, спортсменами, поисковиками, летчиками, зоозащитниками.

24 сентября в вечернем эфире канала выйдет программа, героем которой станет челябинский ветврач Карен Даллакян.

— Мы снимали фильм все лето. Выезжали в город моего детства — Ереван, были в Вологде, где я учился на ветеринарного врача. Четыре дня в сентябре съемочная группа Митковой жила в Челябинске. Татьяну потрясла история тигренка Жорика: от слез сдерживалась, приговаривая: «Грим потечет, грим потечет!», — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Карен Даллакян.

Вместе с Даллакяном Миткова выезжала на берег озера Смолино, где оздоровительные водные процедуры проходит очередной питомец — тигренок Гектор, пострадавший от людской агрессии. Из бутылочки Татьяна кормила двухмесячную крошку — самку леопарда Еву, которой Даллакян стал второй мамкой. Выпускала вместе с Кареном и сотрудниками регионального министерства экологии вылеченных диких птиц и ежей в Челябинском городском бору.

После выпуска птиц в Челябинском бору московская журналистка оставила подпись в журнале учета. Фото: Архив героя публикации.

После выпуска птиц в Челябинском бору московская журналистка оставила подпись в журнале учета. Фото: Архив героя публикации.

— Огромное впечатление на журналистку произвели истории животных нашего приюта «Спаси меня!»: трехлапой пумы Атоса, рыси Марыси, искалеченных охотниками лебедей. Жду фильм, волнуюсь, — улыбается Карен. — Включайте телевизор во вторник, 24 сентября, после 23.00.

Съемочный процесс. Фото: Архив героя публикации.

Съемочный процесс. Фото: Архив героя публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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