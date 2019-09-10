Рецидивист отправился в колонию за убийство подруги и родного брата под Челябинском

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-10T17:28:07+03:00

Сожительница дождалась его из тюрьмы

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Летом прошлого года 44-летний житель Коркино пришел в дом своей подруги, где она была с его родным братом и зарезал их ножом. Незадолго до этого мужчина освободился из колонии, где отбывал срок за разбой.

Также известно, что за неделю до убийства ревнивец угрожал брату расправой и украл у него телефон.

— Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»), ч.1 ст.158 УК РФ («Кража»), — сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

Рецидивисту дали 16 лет колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU