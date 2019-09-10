В Челябинске поймали преступника, сбежавшего из психбольницы

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-10T19:22:36+03:00

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Беглецы успели добраться из АМЗ в Металлургический район. Внимательные горожане заметили их в маршрутке.

— Одна из пассажирок узнала мужчин, сверила по ориентировкам в Интернете и сообщила нам. Мы передали информацию в полицию и нашим волонтерам, которые живут на ЧМЗ, — рассказала журналисту КП-Челябинск координатор поискового движения «Легион-Спас» Татьяна Гроза. — Ребята караулили мужчин до приезда полиции.

К сожалению, волонтеры не имеют права задерживать беглецов, поэтому одному из них — 29-летнему мужчине — удалось бежать. 18-летний парень передан стражам порядка.

Оба находились в больнице на улице Кузнецова на принудительном лечении. К такому наказанию суд приговаривает преступников, у которых есть проблемы с душевным здоровьем.

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ПРИМЕТЫ РАЗЫСКИВАЕМОГО

Дмитрий Романов, 29 лет. Рост 175 см, плотное телосложение, лысый. Был в темно-синей мастерке с капюшоном, бриджах в зеленую клетку. На правой голени — татуировка паук в паутине.

ВАЖНО!

Если вы видели этих парней, позвоните волонтерам «Легион-СПАС»: 8-951-455-13-17, 8-900-095-52-67 Татьяна или в полицию по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU