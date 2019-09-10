Пассажиры маршрутки помогли поймать двух преступников, сбежавших из психбольницы в Челябинске

СЕГОДНЯ 22:07 2019-09-10T22:07:45+03:00

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Обоих беглецов задержали 10 сентября в Металлургическом районе. Они добрались туда с АМЗ на маршрутке.

Сбежавших преступников узнали по распространенным в Интернете ориентировкам пассажиры. Они тут же сообщили поисковому движению «Легион-Спас», и его волонтеры караулили мужчин до приезда полиции.

18-летнего парня передали стражам порядка, а 29-летний мужчина сбежал. Волонтеры не имеют права никого задерживать. Но бегал второй преступник недолго. В тот же день полиция задержала мужчину в квартире его матери.

Напомним, оба беглеца находились в больнице на улице Кузнецова на принудительном лечении. К такому наказанию суд приговаривает преступников, у которых есть проблемы с душевным здоровьем.

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ИСТОЧНИК KP.RU