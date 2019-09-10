2019-09-10T22:07:45+03:00
Общество

Пассажиры маршрутки помогли поймать двух преступников, сбежавших из психбольницы в Челябинске

Они сообщили о беглецах поисково-спасательному движению
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Беглецов поймали.Беглецов поймали.
Изменить размер текста:

Обоих беглецов задержали 10 сентября в Металлургическом районе. Они добрались туда с АМЗ на маршрутке.

Сбежавших преступников узнали по распространенным в Интернете ориентировкам пассажиры. Они тут же сообщили поисковому движению «Легион-Спас», и его волонтеры караулили мужчин до приезда полиции.

18-летнего парня передали стражам порядка, а 29-летний мужчина сбежал. Волонтеры не имеют права никого задерживать. Но бегал второй преступник недолго. В тот же день полиция задержала мужчину в квартире его матери.

Напомним, оба беглеца находились в больнице на улице Кузнецова на принудительном лечении. К такому наказанию суд приговаривает преступников, у которых есть проблемы с душевным здоровьем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске поймали преступника, сбежавшего из психбольницы
В Челябинск прилетела легендарная авиагруппа «Стрижи»
В Челябинске хотят сделать сквер перед памятником Курчатову
Рецидивист отправился в колонию за убийство подруги и родного брата под Челябинском
В челябинском магазине трое молодых людей украли водку и пробили голову охраннику
Ученые назвали индийских браминов потомками жителей Челябинской области
Несколько скорых и пожарных машин примчались на место ДТП в Челябинске
В Челябинске звезда НТВ Татьяна Миткова сняла фильм о ветвраче Карене Даллакяне
В Челябинске ищут продавцов в киоски прессы
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Четверо сгорели заживо в ДТП под Курганом
Вода из-под крана в домах Челябинска пахнет плесенью и болотом
«Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» — 1:2
В Челябинске власти обещают отремонтировать все пешеходные переходы
Нарушители с иностранными знаками не уйдут от ответственности
Благоустройство сквера в Челябинске не пощадит старые деревья
Умер старейший депутат Законодательного Собрания Челябинской области Борис Мурашкин
В нацпарке Зюраткуль высокогорный пес вывел из леса заблудившихся туристок
Злоумышленники просили деньги от имени первого вице-губернатора Челябинской области
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Полчища мух напали на жителей поселка в Челябинской области
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выступит на Гран-при по фигурному катанию в Челябинске
В Челябинске низкопольный трамвай выходит на маршрут №3
На фасаде сталинки по проспекту Ленина начали делать фальш-балконы