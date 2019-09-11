Челябинская семья приютила одноглазого Призрака

СЕГОДНЯ 04:02 2019-09-11T04:02:58+03:00

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Посмотрите на фото. Как думаете, много ли желающих взять домой такого питомца? Однако, хозяева ему нашлись быстро. По словам зоозащитницы, подобравшей кота на улице, это была самая короткая история спасения. Котейку привели в порядок и пристроили в добрые руки всего за три дня! Кстати, деньги на его лечение собрали в Интернете неравнодушные люди.

— При осмотре кота мы пришли в ужас. Он был одним сплошным колтуном, кишащим блохами. Мы назвали его Призраком, — вспоминает первую встречу с котом хозяйка приюта «Три товарища» Юлия.

Таким Призрака нашли на улице. Фото: vk.com/cheltt74

Уличная жизнь наложила свой отпечаток. У Призрака нет одного глаза, почти нет зубов, он плохо слышит из-за деформации ушей. Но при всем этом котика взяла к себе в дом семья, где уже живут несколько кошек, спасенных с улицы.

Не смотря на свое прозвище и суровый вид, Призрак оказался очень ласковым и спокойным парнем.

Призрак в новом доме. Фото: vk.com/cheltt74

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ИСТОЧНИК KP.RU