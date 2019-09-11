2019-09-11T10:45:19+03:00
Происшествия

В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в бетонное ограждение

Есть пострадавшие
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в бетонное ограждение. Фото: ЧелябинскСегодняВ Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в бетонное ограждение. Фото: ЧелябинскСегодня
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Авария произошла днем 11 сентября на проспекте Ленина недалеко от площади Революции. Маршрутка №78 протаранила бетонное ограждение строительной площадки метрополитена. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились пассажиры.

По словам очевидцев маршрутное такси столкнулось с «Фольксвагеном». После чего микроавтобус наехал на препятствие.

К месту ДТП подъехали пять карет скорой помощи. По предварительным данным травмы получили одиннадцать пассажиров. Среди них есть ребенок.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Челябинска раненных в ДТП увезли в больницы №1, 5, 8, 3 и в медучреждение РЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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