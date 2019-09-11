2019-09-11T10:37:21+03:00
Происшествия

На Алом поле в Челябинске сгорело скандальное кафе

Заведение выгорело до тла
Андрей АБРАМОВВалентина ВАГАНОВА
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На месте работают пожарные.На месте работают пожарные.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Днем 11 сентября на Алом поле начался пожар. Черный столб дыма было видно по всему центру города. Корреспондент КП-Челябинск с места событий передает, что сгорело кафе.

— Часть летнего кафе, возле скандального «утюга» у храма Александра Невского, выгорело до тла. На месте работают две пожарные машины. Сейчас проливают сгоревший сруб, — сообщает журналист.

Само кафе не работает. Пострадавших нет.

Главное, чтобы пепелище разобрали и оно не портило обновленный сквер. Фото: Андрей АБРАМОВ

Главное, чтобы пепелище разобрали и оно не портило обновленный сквер.Фото: Андрей АБРАМОВ

Очевидцы на месте событий сообщили, что причиной возгорания могла стать неисправная проводка.

— Либо это был поджог. Что еще? В кафе давно уже никто не сидит, оно не работает. А кругом из пожароопасных источников, только провода, — рассказал КП-Челябинск молодой человек Артем.

Напомним, на этом месте когда-то планировали построить общественный туалет. Разрешение на его строительство было выдано еще при мэре Вячеславе Тарасове, в начале нулевых.

Причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Фото: Андрей АБРАМОВ

Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк Алое поле был всегда был любим горожанами. Люди, естественно, ждали санузла. Каково же было удивление всех, когда вместо кабинок выросла громада с наглухо тонированными стеклами. Никаких внятных объяснений трансформации проекта, чиновники тогда не дали. Долгие годы в здании размещался бордель. Некоторое время работало летнее кафе поблизости, которое и вспыхнуло. Но, видимо, проект не приносил прибыли, кафе закрылось, а потом опустело и само скандальное здание.

Сгорело кафе на Алом поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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