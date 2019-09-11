2019-09-11T12:01:51+03:00
Происшествия

Громкое вооруженное нападение на журналистку в Челябинске оказалось фейком

Инцидент произошел накануне выборов
Андрей АБРАМОВ
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Нападение на Юлию Зябрину оказалось фейком.Нападение на Юлию Зябрину оказалось фейком.Фото: из архива героя публикации
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Около месяца назад в сети появились громкие заголовки о том, что в Челябинске стреляли в журналистку. Корреспондент малоизвестной газеты «Общественный защитник» Юлия Зябрина рассказала, что на нее напал неизвестный. Портал «Челябинск Сегодня» сообщает, что история оказалась выдуманной.

— Нападения не было. Они отдыхали у знакомых, выпивали. Решили сыграть в опасные игры. Зябрина поставила пачку сигарет на голову и позволила выстрелить в нее. Стрелок промахнулся и попал в голову. После чего придумали историю о нападении, — цитирует ресурс свой источник в правоохранительных органах .

Отметим, что инцидент произошел накануне выборов. Подача некоторых материалов о «нападении» была с политическим подтекстом, дескать корреспондент писала на темы коррупции.

КП-Челябинск связалась с Юлией Зябриной. Она не подтвердила, но и не опровергла информацию об этом сообщении. Журналистка перенаправила к ее адвокату. На момент выхода статьи юрист оказался недоступен для звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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