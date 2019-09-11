В Челябинске представят «Алиби» директора 31-го лицея

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-11T12:51:03+03:00

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В воскресенье, 15 сентября, на сцене челябинского Камерного театра состоится премьера моноспектакля «Алиби». Литературная основа спектакля — книга директора лицея № 31 Александра Попова, сообщает газета «Южноуральская панорама».

Александр Попов — настоящий уникум, считают педагоги и ученики школы. В этом году исполнилось 30 лет, как он руководит одним из самых лучших в России учебных заведений. Ему 70 лет, и он по-прежнему преподает и пишет книги. Кстати, он является членом Союза писателей России. Из-под его пера вышло три десятка поэтических сборников и циклов рассказов. Самые известные и популярные его книги — «Дневник директора школы» и «Игра в дурака».

Постановщик спектакля — художественный руководитель театральной лаборатории «Метро», работающей при лицее, Тамаз Гачечиладзе. Алла Точилкина, актриса Мастерской новой пьесы «Бабы», приглашена на роль героини.

— Это моноспектакль о жизни женщины, которая упустила или не смогла рассмотреть вовремя свою любовь. И всю оставшуюся жизнь она посвящает тому, чтобы наверстать упущенное, — рассказал режиссер о пьесе "Бабы".

ИСТОЧНИК KP.RU