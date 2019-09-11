В Челябинской области стартовал отопительный сезон

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-11T13:27:35+03:00

В нашей области отопительный сезон стартует в конце сентября - начале октября. Но в отдаленных районах батареи становятся горячими раньше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Тепло в садики, школы, больницы подано в Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Трехгорном, Кусе По заявкам руководителей подают тепло в отдельные детские сады в Челябинске, Верхнем Уфалее, Аргаяше. И.о. главы минстроя Виктор Тупикин рекомендовал муниципалитетам оперативно реагировать на заявки о подключении к теплу социальных объектов.

О подготовке региона к зиме говорили на областном совещании 11 сентября в резиденции губернатора. Глава региона Алексей Текслер поставил перед руководителями городов и районов задачу подготовиться к подаче тепла.

— Вопрос не в количестве котельных, а в повышении эффективности энергосистемы в целом. Если есть ветхие сети, никакого тарифа не хватит, чтобы все это функционировало. Эти проблемы надо решать. Прошу провести полную ревизию и наметить пути решения. Поработайте над схемами теплоснабжения. Главам муниципальных образований необходимо устранить замечания Ростехнадзора и обеспечить получение паспортов готовности к отопительному сезону, — подчеркнул Текслер.

Традиционно отопительный сезон в нашей области начинается в конце сентября — начале октября. В некоторых районах есть отказы собственников ведомственных котельных от обеспечения теплом жилья и социальных объектов. Региональный минстрой включает котельные в областной перечень неэффективных котельных. До конца планируется заменить не менее пяти котельных в Аргаяше, Сатке, Копейске, Карабаше, Троицке.

Всего на подготовку коммунальных объектов к зиме предусмотрено более 1,6 млрд руб. Из областного бюджета по поручению Алексея Текслера в этом году выделено почти в два раза больше средств, чем в прошлом году — 763,1 млн руб.

Еще 849,8 млн руб — это местные бюджеты и средства предприятий ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU