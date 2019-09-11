2019-09-11T14:13:35+03:00
Происшествия

Причиной пожара в кафе в центре Челябинске могла стать неисправная проводка

Сгорела летняя веранда
Андрей АБРАМОВ
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В центре Челябинска сгорело кафе.В центре Челябинска сгорело кафе.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Днем 11 сентября в центре Челябинска загорелось летнее кафе на Алом поле. Оно относится к закрытому ночному клубу, что расположен на месте закрытого когда-то общественного туалета. Из-за странной формы в народе здание получило название «утюг».

Столб черного дыма несколько минут поднимался над парком. На место съехались три пожарные машины, но задействовали лишь одну. Площадь возгорания была небольшой. По факту горела одна из беседок в летнем кафе. Помощь медиков никому не потребовалось — заведение не работало.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в проводке. Об этом КП-Челябинск рассказали очевидцы. Провода проходят над деревьям, пламя могло поджечь сухостои вблизи летника и затем перекинуться на сам деревянный сруб.

Сгорело кафе на Алом поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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