Челябинцы годами не могут вернуть свои кровные, отданные частным кооперативам

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-11T15:44:09+03:00

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В Челябинской области люди отдали крупные суммы денег кредитным кооперативы, надеясь получить высокие проценты по вкладам. Но на деле оказываются ни с чем. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова рассказала, как обманывают граждан, вложивших денежные средства в такие кредитные организации.

Сегодня количество пострадавших от КПК резко возросло. К омбудсмену поступили десятки обращений граждан по неисполненным обязательствам кредитными потребительскими кооперативами.

— У меня были проблемы со здоровьем, нужна была крупная сумма денег на лечение. Решили с мужем снять деньги со сберкнижки и вложить их в КПК «Золотой фонд», они обещали хорошие проценты. Их сотрудники врут и апеллируют тем, что их контролирует государственный банк. Когда мы пришли за деньгами, сотрудники сказали что ничего мы не получим, и чтобы даже не пытались судиться — они банкроты. Всю жизнь мои родители помогали всем во время войны и кормили, и одевали, как то с душой к людям, отдавали последнее, не читали документы даже. А мы вот поверили и остались ни с чем, — пожаловалась обманутая женщина.

Среди недобросовестных КПК фигурируют такие названия, как «Содействие», «Содружество», «Финансовый двор», «СОЮЗ», «Золотой фонд», «Семейная копилка».

— Раньше у меня был опыт работы с КПК, мне возвращали деньги, я им поверила, ведь это организация, которая без разрешения властных структур просто не могла возникнуть. Там проценты больше, чем в банках, вот и отдала деньги. Я была в полиции, заведено уголовное дело. Если деньги не вернуть, то хоть кто-то же должен понести наказание, — рассказала раздосадованная челябинка.

Правозащитница по каждому факту направила обращение в правоохранительные органы и продолжает контролировать ход рассмотрения. Ведется разъяснительная работа, объясняются права граждан о возможности взыскания денег, граждане включаются в реестр требований кредиторов при банкротстве кооперативов.

— К сожалению, люди верят рекламе больше, чем документам. Прежде, чем вкладывать собственные деньги в данные организации, нужно тщательным образом удостовериться в правомерности их деятельности, изучить все соответствующие документы. Также можно ознакомиться с конкретными сведениями о кредитно-потребительских кооперативах, находящихся в реестре Центробанка в открытом доступе, — прокомментировала ситуацию Павлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU