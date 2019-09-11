2019-09-11T15:44:09+03:00
Общество

Челябинцы годами не могут вернуть свои кровные, отданные частным кооперативам

Омбудсмену массово жалуются клиенты кредитно-потребительских кооперативов в Челябинской области
Поделиться:
Челябинцы годами не могут вернуть свои кровные, отданные частным кооперативамЧелябинцы годами не могут вернуть свои кровные, отданные частным кооперативамФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Челябинской области люди отдали крупные суммы денег кредитным кооперативы, надеясь получить высокие проценты по вкладам. Но на деле оказываются ни с чем. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова рассказала, как обманывают граждан, вложивших денежные средства в такие кредитные организации.

Сегодня количество пострадавших от КПК резко возросло. К омбудсмену поступили десятки обращений граждан по неисполненным обязательствам кредитными потребительскими кооперативами.

— У меня были проблемы со здоровьем, нужна была крупная сумма денег на лечение. Решили с мужем снять деньги со сберкнижки и вложить их в КПК «Золотой фонд», они обещали хорошие проценты. Их сотрудники врут и апеллируют тем, что их контролирует государственный банк. Когда мы пришли за деньгами, сотрудники сказали что ничего мы не получим, и чтобы даже не пытались судиться — они банкроты. Всю жизнь мои родители помогали всем во время войны и кормили, и одевали, как то с душой к людям, отдавали последнее, не читали документы даже. А мы вот поверили и остались ни с чем, — пожаловалась обманутая женщина.

Среди недобросовестных КПК фигурируют такие названия, как «Содействие», «Содружество», «Финансовый двор», «СОЮЗ», «Золотой фонд», «Семейная копилка».

— Раньше у меня был опыт работы с КПК, мне возвращали деньги, я им поверила, ведь это организация, которая без разрешения властных структур просто не могла возникнуть. Там проценты больше, чем в банках, вот и отдала деньги. Я была в полиции, заведено уголовное дело. Если деньги не вернуть, то хоть кто-то же должен понести наказание, — рассказала раздосадованная челябинка.

Правозащитница по каждому факту направила обращение в правоохранительные органы и продолжает контролировать ход рассмотрения. Ведется разъяснительная работа, объясняются права граждан о возможности взыскания денег, граждане включаются в реестр требований кредиторов при банкротстве кооперативов.

— К сожалению, люди верят рекламе больше, чем документам. Прежде, чем вкладывать собственные деньги в данные организации, нужно тщательным образом удостовериться в правомерности их деятельности, изучить все соответствующие документы. Также можно ознакомиться с конкретными сведениями о кредитно-потребительских кооперативах, находящихся в реестре Центробанка в открытом доступе, — прокомментировала ситуацию Павлова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшего в море подростка из Магнитогорска будут искать семь дней
В небо над Челябинском поднялся воздушный шар-гигант в виде сердца
Альпинист из Челябинска помог спасти замерзающего школьника на вершине Эльбруса
Мать пропавшего в Челябинске чемпиона России по сноуборду вспомнила о последнем разговоре с сыном
Подписчики «Комсомолки» в Челябинске получат призы
«Трактор» выиграл второй матч во Владивостоке у «Адмирала» — 3:1
Экоактивист из Челябинска отмечает на картах в 2ГИС контейнеры для сбора пластика
Причиной пожара в кафе в центре Челябинске могла стать неисправная проводка
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 лучших Интернет-банков для бизнеса в странах СНГ и Кавказа
В Челябинской области стартовал отопительный сезон
В Челябинске представят «Алиби» директора 31-го лицея
Под Челябинском охотник застрелил кабана, зараженного опасной болезнью
Жительница Челябинской области, прикинувшись беременной, вызвала скорую и спасателей
Челябинск вошел в ТОП-5 городов страны с самой дорогой коммуналкой
13 человек разбились в автокатастрофе с маршруткой в центре Челябинска
Громкое вооруженное нападение на журналистку в Челябинске оказалось фейком