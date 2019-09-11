«Трактор» выиграл второй матч во Владивостоке у «Адмирала» — 3:1

СЕГОДНЯ 15:16 2019-09-11T15:26:22+03:00

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Накануне, 10 сентября подопечные Петериса Скудры не смогли одолеть моряков, проиграв с минимальным счетом 1:2. В повторной игре во Владивостоке «Трактор» взял реванш, добыв довольно убедительную победу – 3:1.

Хотя по ходу встречи черно-белые уступали – хозяева открыли счет на седьмой минуте. Потом шайбы забрасывали только игроки «Трактора» Лукаш Седлак (он отличился и в первой игре с «Адмиралом») и Ярослав Косов вывели свою команду вперед. А за несколько секунд до сирены, когда моряки заменили вратаря шестым полевым игроком, гол уже в пустые ворота «заколотил» Алексей Кручинин.

После шести туров на счету «Трактора» семь очков - три победы (одна в овертайме) и столько же поражений (одно также в овертайме) и место в шестерке сильнейших в Восточной конференции КХЛ.

Восточное турне «Трактор» продолжит в Китае, где 14 и 15 сентября сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (начало матчей в 12.00, время челябинское).

ИСТОЧНИК KP.RU