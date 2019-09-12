2019-09-12T07:26:03+03:00
Общество

Рок-музыкант из Челябинска Гарри Ананасов долетел до Америки «без штанов»

Багаж челябинца потеряли при перелете
Лидия ПЕСКОВА
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Гарри Ананасов все-таки вышел на сцену в Америке. Фото: личная страница героя в социальных сетях.Гарри Ананасов все-таки вышел на сцену в Америке. Фото: личная страница героя в социальных сетях.
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Рок-музыкант Гарри Ананасов уже неделю гастролирует по США. Чтобы выйти на сцену, друзья одевают его всем миром.

И проблема не в том, что в Америке существует какой-то особый дресс-код. Багаж челябинца потеряли при перелете.

— Скоро неделя, как я в Нью-Йорке, а багаж до сих пор не вернули. Это треш и угар какой-то. Итальянская авиакомпания пишет на почту, что багаж прилетел в Нью-Йорк еще 7 сентября, оператор говорит то же самое. А в аэропорту говорят, что чемодан еще в Милане. Прибудет завтра. Завтра наступило — багажа нет, — жалуется музыкант в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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