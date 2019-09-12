В Челябинске нашли замок феодала
В коттеджном поселке между микрорайонами «Парковый» и «Александровский» возводят «замок феодала». Фотографию оригинального здания разместил в социальных сетях доцент-историк из ЧелГУ и стендап-комик Александр Фокин. «Когда в душе ты — феодал», — иронично подписал снимок Фокин.
Коттедж строится из красного кирпича и, в общем-то, не отличается от других современных построек изысканностью архитектуры. За одним исключением. Позади здания уже выросла высокая башня «с бойницами», а на ее стене красуются огромные часы. Примерно такие, если вы помните, украшали стену старинного замка-музея в советском фильме про Электронника.
А так выглядит постройка в целом. Фото: Александр Фокин.
При желании, впрочем, и часы и башню можно сравнить со Спасской башней Московского Кремля. Так что, челябинский «феодал» может оказаться простым патриотом.
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ИСТОЧНИК KP.RU