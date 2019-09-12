2019-09-12T10:33:31+03:00
Общество

Огромное сердце запустили в небо на площади Революции в Челябинске

Это стало подарком ко Дню города
Андрей АБРАМОВ
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С площади Революции запустили аэростат в форме сердца.С площади Революции запустили аэростат в форме сердца.Фото: СОЦСЕТИ
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11 сентября в Челябинске поднялся небо аэростат. Воздушный шар запустили с площади Революции. Таким образом горожан решили поздравить с Днем города. На аэростате красовалась надпись «С днем рождения, любимый город!». Об этом пишет сайт Hornews.com.

— Великолепно получилось. Здорово, что так поздравили Челябинск, они кстати запускали этот шар и на 8 Марта, — пишут в социальных сетях южноуральцы.

13 сентября Челябинску исполняется 283 года. В этот день была основана крепость на берегу реки Миасс. Празднования Дня города перенесли на неделю раньше, опасаясь, что испортится погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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