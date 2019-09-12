Алексей Текслер встретился с послом Узбекистана в России

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-12T12:18:22+03:00

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— Наш регион имеет давние, многоплановые связи с Республикой Узбекистан. Уверен, общее желание — сделать их более тесными и взаимовыгодными. Для этого мы тесно сотрудничаем по ряду направлений, включая гуманитарные контакты, активно выходим на регионы Узбекистана, а встречи представителей Челябинской области с узбекскими коллегами стали практически регулярными. Челябинская область занимает I место по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан среди регионов РФ. Товарооборот с узбекскими компаниями в 2018 г превысил 370 млн долларов. В I полугодии 2019 г темпы прироста выросли: взаимный оборот достиг 200 млн долларов. Это нас, безусловно, радует, темпы нужно сохранить, — подчеркнул Алексей Текслер.

Область готова участвовать в строительстве газопроводов, поставлять стройтехнику, продукцию предприятий машиностроения.

Ботиржон Асадов поздравил Алексея Текслера с избранием на должность губернатора:

— Убежден, с Вашим приходом наше двусторонние отношения станут еще результативнее. Сотрудничество наших стран имеет многогранный характер.

Экспорт: черная и цветная металлургия, средства наземного транспорта, оборудование, реакторы ядерные, котлы, строитехника, продукты питания.

Импорт: цинк, товары народного потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU