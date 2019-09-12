2019-09-12T12:18:22+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с послом Узбекистана в России

С Ботиржоном Асадовым глава региона обсудил перспективы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества
Поделиться:
Челябинская область - лидер среди регионов России в сотрудничестве с Узбекистаном. Фото: gubernaror74.ruЧелябинская область - лидер среди регионов России в сотрудничестве с Узбекистаном. Фото: gubernaror74.ru
Изменить размер текста:

— Наш регион имеет давние, многоплановые связи с Республикой Узбекистан. Уверен, общее желание — сделать их более тесными и взаимовыгодными. Для этого мы тесно сотрудничаем по ряду направлений, включая гуманитарные контакты, активно выходим на регионы Узбекистана, а встречи представителей Челябинской области с узбекскими коллегами стали практически регулярными. Челябинская область занимает I место по несырьевому неэнергетическому экспорту в Узбекистан среди регионов РФ. Товарооборот с узбекскими компаниями в 2018 г превысил 370 млн долларов. В I полугодии 2019 г темпы прироста выросли: взаимный оборот достиг 200 млн долларов. Это нас, безусловно, радует, темпы нужно сохранить, — подчеркнул Алексей Текслер.

Область готова участвовать в строительстве газопроводов, поставлять стройтехнику, продукцию предприятий машиностроения.

Ботиржон Асадов поздравил Алексея Текслера с избранием на должность губернатора:

— Убежден, с Вашим приходом наше двусторонние отношения станут еще результативнее. Сотрудничество наших стран имеет многогранный характер.

Экспорт: черная и цветная металлургия, средства наземного транспорта, оборудование, реакторы ядерные, котлы, строитехника, продукты питания.

Импорт: цинк, товары народного потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путевка в Европу в подарок к шубе: из Челябинска запустили необычные шопинг-туры
Ждать ли тепла в выходные в Челябинске
Адресат скандального комментария священника про «пукан» не знала, что ославила батюшку на всю страну
Экс-начальник полиции из Челябинской области, которого подозревают в изнасиловании подчиненной, попытался выйти из СИЗО
Начальник ГИБДД, уволенный из органов после скандальной аварии, пытается вернуть офицерские погоны
Олимпийская чемпионка из Челябинска продает подарок президента
На авиашоу «Стрижей» в Челябинске отвезут дополнительные автобусы
Жители Челябинской области массово передумали... умирать
Подруги из Челябинска ведут блог, в котором рассказывают про скидки в магазинах города
Теперь на Ленина: в Челябинске продолжают снимать хороший асфальт
В Челябинске многодетные семьи земельным участкам предпочитают деньги