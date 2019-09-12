Подруги из Челябинска ведут блог, в котором рассказывают про скидки в магазинах города

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-12T13:20:11+03:00

Они делятся с подписчиками, где какие акции и дают советы, как экономить на вещах и продуктах

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Челябинки Анастасия и Елена — любительницы ходить по магазинам. На шопингах они частенько нарываются на акции. Сами урывают что-нибудь по скидкам и друзьям дают наводку, где выгодно отовариться.

Несколько месяцев назад подруги решили вести блог в Instagram «Дамочки про скидочки». В нем стали рассказывать, где в Челябинске дешево купить одежду, косметику, продукты, товары для дома и многое другое. Выгодные предложения в магазинах подруги выкладывают каждый день. И многим помогают экономить.

— Подписчики благодарят нас, хвалятся фотографиями выгодных покупок, подсказывают, где какие есть интересные скидки. Был у нас пост про распродажу нижнего белья. И девчонки рассказывали, что купили бюстгальтера по 99 рублей. Хотя стоили они по тысячи. В одном известном гипермаркете не так давно можно было купить хороший детский джемпер за 100 рублей. Тапочки домашние за 10 рублей. Комбинезон утепленный для годовалого ребенка за 200 рублей! И мало кто знал об этом, хотя такой популярный магазин. А благодаря нашему посту узнали, — говорят блогеры.

Сейчас блог для подруг — это хобби. Никакой прибыли он не приносит. Но есть идея развивать его. А пока это просто полезная информация, которой Анастасии и Елене хочется поделиться с другими. Чтобы остальные экономили свое время и деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU