2019-09-12T13:54:24+03:00
Общество

Олимпийская чемпионка из Челябинска продает подарок президента

Спортсменка уверяет, что он стоит без дела
Андрей АБРАМОВ
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Ольга Фаткулина продает подаренный BMW.Ольга Фаткулина продает подаренный BMW.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чемпионка мира по конькобежному спорту и серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткуллина из Челябинска выставила на продажу подарок президента. Речь об автомобиле BMW с объемом двигателя 2.0 литра, 190 «лошадей». Машину челябинке вручили в качестве компенсации за то, что ее не допустили до соревнований в Пхенчхане из-за допингового скандала.

— Мне жалко машину, стоит не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима каждое место важно, — рассказала Фаткулина.

Спортсменка добавила, что продает BMW за 3,5 млн рублей.

Эту машину продает Ольга. Фото: Личный архив героя публикации

Эту машину продает Ольга.Фото: Личный архив героя публикации

Отметим, что это не первый авто, который президент подарил Ольге. В коллекции у нее уже есть Mercedes. Также губернатор Челябинской области дарил ей Toyota RAV4.

Rav4, на котором чаще всего ездит Ольга. Фото: Личный архив героя публикации

Rav4, на котором чаще всего ездит Ольга.Фото: Личный архив героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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