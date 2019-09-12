2019-09-12T15:22:05+03:00
Общество

Ждать ли тепла в выходные в Челябинске

«Комсомолка» выяснила, надолго ли к нам пришла золотая осень
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинск пришла золотая осень.В Челябинск пришла золотая осень.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Челябинске солнечно, тепло и безветренно. Настоящая золотая осень — лучший фотофон для романтических снимков. Не спугнуть бы!

«Комсомолка» выяснила, надолго ли в город заглянуло «бабье лето». Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в предстоящие три дня погода создана для прогулок и работе на садовых грядках.

Теплой и солнечной будет пятница, 13 сентября. В 273й день рождения Челябинска днем воздух в городе прогреется до +20+22 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-4 м/с.

В субботу, 14 сентября, и в воскресенье, 15 сентября, ждем +21 +23 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. В воскресенье возможны порывы ветра до 14 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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