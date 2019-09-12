Пьяная бабушка на «Приоре» задержана в Челябинской области
Остановили «Ладу Приора» на дороге в Троицком районе. Управляла автомобилем 43-летняя местная жительница.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в УГИБДД по Челябинской области, от женщины пахло алкоголем. На заднем пассажирском сиденье нетрезвая водительница везла четырехгодовалую внучку. Ребенок был не пристегнут, ехал без детского кресла.
Женщина пояснила, что ехала с внучкой из села Бобровка в Троицк, а алкоголь употребляла накануне вечером.
Проходить процедуру освидетельствования на месте женщина отказалась. Точнее сначала согласилась, но после пары выдыхов в «трубочку» — передумала. Согласилась проехать в поликлинику. Проверка подтвердила: автолюбительница пьяна. Она не только грубо нарушила правила, но и подвергла опасности жизнь и здоровье ребенка.
За вождение в нетрезвом виде и нарушение правил перевозки несовершеннолетнего на женщину составлен административный протокол. Ей грозит лишения прав управления автомобилем на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс руб. «Приору» пока отправили на спецстоянку.
Попалась пьяная за рулем.
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ИСТОЧНИК KP.RU