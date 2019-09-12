Пьяная бабушка на «Приоре» задержана в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-12T16:15:21+03:00

В машине она везла четырехлетнюю внучку без детского кресла, не пристегнув ее ремнями безопасности

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Остановили «Ладу Приора» на дороге в Троицком районе. Управляла автомобилем 43-летняя местная жительница.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в УГИБДД по Челябинской области, от женщины пахло алкоголем. На заднем пассажирском сиденье нетрезвая водительница везла четырехгодовалую внучку. Ребенок был не пристегнут, ехал без детского кресла.

Женщина пояснила, что ехала с внучкой из села Бобровка в Троицк, а алкоголь употребляла накануне вечером.

Проходить процедуру освидетельствования на месте женщина отказалась. Точнее сначала согласилась, но после пары выдыхов в «трубочку» — передумала. Согласилась проехать в поликлинику. Проверка подтвердила: автолюбительница пьяна. Она не только грубо нарушила правила, но и подвергла опасности жизнь и здоровье ребенка.

За вождение в нетрезвом виде и нарушение правил перевозки несовершеннолетнего на женщину составлен административный протокол. Ей грозит лишения прав управления автомобилем на срок до двух лет и штраф в размере 30 тыс руб. «Приору» пока отправили на спецстоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731712" frameborder="0"></iframe> Попалась пьяная за рулем.

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ИСТОЧНИК KP.RU