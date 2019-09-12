2019-09-12T17:12:37+03:00
Спорт

Фигуристка Диана Дэвис показала на Гран-при в Челябинске лучший результат

Видео выступления Глеба Смолкина и Дианы Дэвис выложили в Сеть
Андрей АБРАМОВ
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Диана Дэвис показала свой лучший результат в Челябинске.Диана Дэвис показала свой лучший результат в Челябинске.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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12 сентября танцоры Глеб Смолкин и Диана Дэвис выступали на Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске. За исполнение ритм-танца судьи поставили паре 64.79 баллов. Это выше, чем прошлый результат звездных фигуристов на 2,5 балла. Видео выступления Глеба Смолкина и Дианы Дэвис на Гран-при 2019 вы можете посмотреть ниже.

— После Гран-при в Лейк-Плэсиде мы успели проделать определенную работу, улучшить какие-то вещи. Уровни пока не смотрели, но по ощущениям на данный момент этот прокат, наверное, лучший, если судить по оценкам, — рассказали Дэвис и Смолкин после выступления.

Также фигуристы рассказали, что довольны работой с тренером Игорем Шпильбандом, который готовит их в США.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис выступили на Гран-при 2019 в Челябинске. Фото: кадр с видео

Глеб Смолкин и Диана Дэвис выступили на Гран-при 2019 в Челябинске.Фото: кадр с видео

— Очень довольны, как все продвигается. Стараемся придать большей мягкости своим движениям, коленям, развить стиль, который более присущ западной системе, — добавили танцоры.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис на Гран-при 2019 в Челябинске: ритм-танец, выступление фигуристов.Глеб Смолкин и Диана Дэвис на Гран-при 2019 в Челябинске: ритм-танец, выступление фигуристов

Гран-при в Челябинске продлится до 14 сентября. Еще одной звездой турнира стала Камилла Валиева и ее четверные тулупы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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