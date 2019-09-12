Фигуристка Диана Дэвис показала на Гран-при в Челябинске лучший результат
12 сентября танцоры Глеб Смолкин и Диана Дэвис выступали на Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске. За исполнение ритм-танца судьи поставили паре 64.79 баллов. Это выше, чем прошлый результат звездных фигуристов на 2,5 балла. Видео выступления Глеба Смолкина и Дианы Дэвис на Гран-при 2019 вы можете посмотреть ниже.
— После Гран-при в Лейк-Плэсиде мы успели проделать определенную работу, улучшить какие-то вещи. Уровни пока не смотрели, но по ощущениям на данный момент этот прокат, наверное, лучший, если судить по оценкам, — рассказали Дэвис и Смолкин после выступления.
Также фигуристы рассказали, что довольны работой с тренером Игорем Шпильбандом, который готовит их в США.
Глеб Смолкин и Диана Дэвис выступили на Гран-при 2019 в Челябинске.Фото: кадр с видео
— Очень довольны, как все продвигается. Стараемся придать большей мягкости своим движениям, коленям, развить стиль, который более присущ западной системе, — добавили танцоры.
Глеб Смолкин и Диана Дэвис на Гран-при 2019 в Челябинске: ритм-танец, выступление фигуристов.Глеб Смолкин и Диана Дэвис на Гран-при 2019 в Челябинске: ритм-танец, выступление фигуристов
Гран-при в Челябинске продлится до 14 сентября. Еще одной звездой турнира стала Камилла Валиева и ее четверные тулупы.
ИСТОЧНИК KP.RU