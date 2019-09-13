Больной диабетом через суд отстоял свое право на лекарство, которое не входит в список бесплатных

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-13T08:33:30+03:00

Теперь житель Челябинской области будет получать его по рецепту

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Три года назад Виталию (имя изменено — ред.) установили инсулиновую помпу. Этот приборчик автоматически вводит в организм инсулин. Изобретение очень удобное: человеку не нужно носить с собой шприц и лекарство. Главное — заправлять помпу расходными материалами раз в три дня.

— Помпу мне установили бесплатно. А расходные материалы пришлось покупать, хотя другим больным инсулин выдают по льготному рецепту без денег, — рассказывает Виталий.

За три года Виталий потратил без малого 53 тысячи рублей. А когда личные средства закончились, мужчина просто снял помпу. После этого у него появилась бессонница и участились приступы эпилепсии.

Виталий подал в суд на минздрав, надеясь добиться бесплатной выдачи препаратов. Однако Коркинский суд ему отказал. Тогда мужчина обжаловал отказ в Челябинском областном суде и выиграл дело. Теперь городская больница № 1 обязана выдавать Виталию расходные материалы бесплатно, а минздрав область должен вернуть мужчине 52 тыс. 830 рублей.

Решение принято в пользу больного, так как работа помпы невозможна без расходных материалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU