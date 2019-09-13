В Челябинске олимпийская чемпионка Ольга Фаткулина покупает мужу стадион

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-13T09:50:48+03:00

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Чемпионка мира по конькобежному спорту и серебряный чемпион Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина продает подарок президента — автомобиль BMW. Хочет помочь мужу реализовать мечту: купить стадион. Сейчас как раз предлагается стадион ЧТПЗ за 35 миллионов рублей

Внедорожник ей вручили после победы в альтернативных соревнованиях, которые устроили между спортсменами, не допущенными к участию в ОИ в Южной Корее в 2018 г.

— Автомобили вручил президент Владимир Путин за I место в альтернативных играх. Я выиграла BMW четвертой модели, — рассказала в эфире радио КП 95,3 FM конькобежка.

Машину чемпионка мира продает за 3,5 млн руб. Этих денег, конечно, на стадион не хватит. Но Оля считает, она сделала все, что могла.

— Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр. Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию. Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и все. Мир меняется, и нужно соответствовать новым требованиям, — пояснила Ольга.

BMW — не первый автомобиль, который дарили спортсменке за победы на ледовых дорожках. В 2014 г за «серебро» на Олимпиаде она получила «Мерседес», он продан. За «золото» и «бронзу» на Олимпиаде в Сочи в 2014 г экс-губернатор Михаил Юревич вручил ей ключи от RAV-4. На этой машине Ольга и ездит. Говорит, дорогой ее сердцу подарок.

Ольга Фаткулина продает машину 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU