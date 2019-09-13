2019-09-13T10:12:23+03:00
Общество

В Челябинске разработали посуду и упаковку из биоразлагаемого материала

Какой полимер они изобрели, рассказали ученые-биологи ЮУрГУ
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Какой биоразгалаемый полимер изобрели, рассказали ученые-биологи ЮУрГУКакой биоразгалаемый полимер изобрели, рассказали ученые-биологи ЮУрГУ
Изменить размер текста:

Магистранты Высшей-медико-биологической школы ЮУрГУ разрабатывают материал для изготовления биоразлагаемой посуды и пакетов. И из чего? Конечно, из компонентов растительного происхождения. Это модифицированный крахмал, полученный из картофеля, кукурузы или яблока. Достижение представили на заседании интеллектуального клуба «Грифон», рассказал сайт «Хорошие новости».

— Предстоит колоссальная исследовательская работа, чтобы изучить все свойства полученного полимера. Но мы уже убедились, что он разрушается в определенных условиях, — отмечает магистрант второго курса Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Артем Малинин.

Именно грибок, который растет и перерабатывает питательные вещества пленки, разрушает материал. Для этого биополимер нужно оставить во влажной среде, и через несколько месяцев на нем появится плесень. Она то и уничтожит материал. Однако, это является и его недостатком. Если материал легко пропускает через себя воду, то вода может не только намочить продукты питания в условном пакете, но и повредить упаковку.

— Наша цель сейчас — уменьшить водопропускную способность полученного полимера. Другими словами — повысить его срок годности. Именно над этим мы сейчас работаем, — объясняет Артем Малинин.

Над проектом еще работают Магистранты Артем Малинин, Арам Цатуров и кандидат наук из Индии Удей Багале

Над проектом еще работают Магистранты Артем Малинин, Арам Цатуров и кандидат наук из Индии Удей Багале

Над проектом еще работают магистрант Арам Цатуров и кандидат наук из Индии Удей Багале. Ученые уверены, что требуемые результаты они получат в конце 2019 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если дети вашего класса или группы страдают от агрессии родителей-отказников, сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске ради депутата заседания райсовета перенесут в школу
В Челябинске олимпийская чемпионка Ольга Фаткулина покупает мужу стадион
Камила Валиева на Гран-при в Челябинске лидирует в короткой программе с лучшим результатом в сезоне
Новая победа: ЮУрГУ впервые вошел в мировой рейтинг вузов Times Higher Education
В Челябинске рисуют выделенные полосы для общественного транспорта
В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали люди
Больной диабетом через суд отстоял свое право на лекарство, которое не входит в список бесплатных
В Челябинской области Управление ГИБДД возглавил Андрей Харцызов
В Челябинске всех желающих бесплатно обучат приемам первой помощи
В Челябинске дорогам за безопасность поставили два
На посетительницу кафе в Магнитогорске упал таракан
Селфи на карнизе: школьники разлеглись на краю крыши в Челябинске
Житель Челябинской области несколько лет не выбрасывает елку
«Трактор» вылетит на матч КХЛ на сутки позже
В Магнитогорске водителю маршрутки грозят три года за пассажирку, выпавшую из салона
Новый трамвай опять сломался в Челябинске и парализовал движение на вокзал