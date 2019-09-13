В Челябинске разработали посуду и упаковку из биоразлагаемого материала

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-13T10:12:23+03:00

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Магистранты Высшей-медико-биологической школы ЮУрГУ разрабатывают материал для изготовления биоразлагаемой посуды и пакетов. И из чего? Конечно, из компонентов растительного происхождения. Это модифицированный крахмал, полученный из картофеля, кукурузы или яблока. Достижение представили на заседании интеллектуального клуба «Грифон», рассказал сайт «Хорошие новости».

— Предстоит колоссальная исследовательская работа, чтобы изучить все свойства полученного полимера. Но мы уже убедились, что он разрушается в определенных условиях, — отмечает магистрант второго курса Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Артем Малинин.

Именно грибок, который растет и перерабатывает питательные вещества пленки, разрушает материал. Для этого биополимер нужно оставить во влажной среде, и через несколько месяцев на нем появится плесень. Она то и уничтожит материал. Однако, это является и его недостатком. Если материал легко пропускает через себя воду, то вода может не только намочить продукты питания в условном пакете, но и повредить упаковку.

— Наша цель сейчас — уменьшить водопропускную способность полученного полимера. Другими словами — повысить его срок годности. Именно над этим мы сейчас работаем, — объясняет Артем Малинин.

Над проектом еще работают Магистранты Артем Малинин, Арам Цатуров и кандидат наук из Индии Удей Багале

Над проектом еще работают магистрант Арам Цатуров и кандидат наук из Индии Удей Багале. Ученые уверены, что требуемые результаты они получат в конце 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU