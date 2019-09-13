2019-09-13T10:14:02+03:00
Общество

В Челябинске ради депутата заседания райсовета перенесут в школу

Народный избранник передвигается на инвалидной коляске
Ольга АНТОНОВА
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Николай Ольховский - избранный депутат Калининского райсовета. Фото: архив героя публикации.Николай Ольховский - избранный депутат Калининского райсовета. Фото: архив героя публикации.
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Недоступная среда — это про Челябинск. Попасть в некоторые присутственные учреждения человеку на костылях или в инвалидной коляске очень сложно. Вот и избранный депутат Калининского райсовета Николай Ольховский столкнулся с этой проблемой. Ольховский передвигается на коляске, преподает в вузе, ведет активный образ жизни, но добраться до актового зала в здании районной администрации не сможет. Нет лифта.

Установить лифт, как поясняют в мэрии Челябинска, нельзя, так как здание районной администрации находится в федеральной собственности. Значит, тратить на него деньги из местного бюджета нельзя.

Но если и был бы подъемник, считает пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов, Николаю он бы вряд ли помог. Николай передвигается прямыми ногами вперед, то есть вместе с коляской он занимает большое пространство и в типовую кабину лифта бы не поместился.

Сейчас районные депутаты договариваются со школами, чтобы проводить заседания там. Вероятней всего райсовет будет заседать в школе микрорайона «Ньютон». Здание школы соответствует требованиям доступной среды: есть и пандусы, и особый лифт.

Кстати, лифт в здании мэрии тоже компактный. А зал заседаний Челябинской городской Думы находится на пятом этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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