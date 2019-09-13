2019-09-13T11:36:26+03:00
Общество

В Челябинском бору открылась сказочная экотропа

«Комсомолка» узнала, как ее найти
Ольга АНТОНОВА
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"Там чудеса, там леший бродит"... В Челябинском бору открылась сказочная экотропа. Фото: pravmin74.ru"Там чудеса, там леший бродит"... В Челябинском бору открылась сказочная экотропа. Фото: pravmin74.ru
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Три с половиной миллиона человек в год посещают Челябинский городской бор. Лесной массив страдает: вытаптывается почва и корни деревьев, страдают трава, мох, кустарники.

Для того, чтобы снизить нагрузку на экосистему и создать условия для челябинцев, в минэкологии решили создать выделенные тропы, которые бы подходили для пеших прогулок и занятий спортом.

Первую тропу отсыпали дресвой. Горожане встретили нововведение в штыки: по мнению прогуливающихся, отсыпка пачкает обувь и не гармонирует с обликом бора по оттенкам. Но у сотрудников минэкологии другая точка зрения:

— Дресва выбрана экологами. Она пропускает нужную корням влагу. И отсыпка оптимальна для прогулок: по ней удобно провезти коляску, проехать на велосипеде. Дресва крупной фракции, не пылит.

Для детей тропа таит много сюрпризов. В самом ее начале гостей встречает «беличья столовая» — специальные кормушки, где можно оставить угощение для грызунов. Вдоль тропы гостей ждут скульптуры Бабы-Яги, Кощея, Аленушка с братцем, Хозяйка Медной горы.

У тропы есть большой муравейник. Его обезопасили специальными ограждениями.

В планах министерства — создание системы экомаршрутов. До конца сентября откроется тропа почти в два километра длиной.

Как найти новую экотропу? От памятника Курчатову пройдите прямо, мимо двух спортплощадок, и дойдите до развилки лесных дорожек. Там установлены указатели. Путь займет не более десяти минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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