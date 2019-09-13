2019-09-13T14:59:56+03:00
Происшествия

В Челябинске полицейские задержали угонщика мотоцикла

Злоумышленник украл два байка, но один успел продать
Ольга АНТОНОВА
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За кражу двух мотоциклов угонщику в Челябинске светит до пяти лет лишения свободы. Фото: Архив "КП".За кражу двух мотоциклов угонщику в Челябинске светит до пяти лет лишения свободы. Фото: Архив "КП".
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Во время несения службы инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску остановили мотоциклиста для проверки документов. Выяснилось, ранее не раз судимый 24-летний горожанин не имел права на управление байком. По базам данных установлено, что мотоцикл числится в розыске. Мотоциклиста доставили в отдел полиции «Курчатовский». Там он признался в угоне.

Как сообщили корреспонденту ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый взломал двери гаража в одном из ГСК Курчатовского района. Из вскрытого бокса он похитил два мотоцикла. Сумму ущерба 30-летний собственник байков оценил в 150 тыс руб.

Один из мотоциклов подозреваемый продал, деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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