В Челябинске полицейские задержали угонщика мотоцикла
Во время несения службы инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску остановили мотоциклиста для проверки документов. Выяснилось, ранее не раз судимый 24-летний горожанин не имел права на управление байком. По базам данных установлено, что мотоцикл числится в розыске. Мотоциклиста доставили в отдел полиции «Курчатовский». Там он признался в угоне.
Как сообщили корреспонденту ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемый взломал двери гаража в одном из ГСК Курчатовского района. Из вскрытого бокса он похитил два мотоцикла. Сумму ущерба 30-летний собственник байков оценил в 150 тыс руб.
Один из мотоциклов подозреваемый продал, деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU