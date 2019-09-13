В Челябинске узнали о реакции Кремля на продажу Ольгой Фаткулиной BMW

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-13T16:34:16+03:00

Ольга Фаткулина продает подаренный президентом BMW. В Кремле об этом знают. Фото: архив героя публикации.

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ольга Фаткулина продает кремлевский подарок — автомобиль BMW, доставшийся ей в награду за победу в Альтернативных играх. Спортивные состязания были устроены для атлетов, отстраненных от участия в Олимпиаде в Южной Корее.

Автомобиль Ольга продает за 3,5 миллиона рублей. Деньги планирует вложить в мечту мужа — покупку стадиона в Челябинске, где он хочет организовать спортивно-развивающий детский центр. Цена стадиона — 35 млн руб, но Оля считает, что вырученные миллионы помогут продвинуться в планах.

В Кремле отреагировали на продажу Ольгой Фаткулиной автомобиля. Вот что сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков:

— Это же ее машина. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит. Это ее собственность. Никаких обременений на эту собственность не накладывалось, — цитирует слова пресс-секретаря Владимира Путина Федеральное агентство новостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU